Найкращий тренер Бельгії 2019 року вибив Динамо з ЛЧ, найкращий гравець – партнер Соболя, який обійшов екс-динамівця

Представники Брюгге мали тотальну домінацію під час голосування за найкращих гравця та тренера чемпіонату Бельгії 2019 року.

Найкращим тренером став наставник "чорно-синіх" Філіпп Клеман, а серед гравців перемогу здобув його підопічний – хавбек Ханс Ванакен.

Маліновський – найкращий гравець чемпіонату Бельгії у першій половині 2019-го, за підсумками року – в топ-3

Клеман привів Генк Руслана Маліновського до несподіваного чемпіонства у сезоні 2018/19, а в поточній кампанії впевнено утримує лідерство разом з Брюгге. Команда також пробилася у груповий етап Ліги чемпіонів, вибивши в кваліфікації київське Динамо і ЛАСК. Одним з головних творців цих успіхів є Ханс Ванакен – у поточному сезоні зірковий одноклубник Едуарда Соболя відзначився 9 голами і двома асистами у 20 матчах. Лідер Брюгге випередив у голосуванні екс-динамівця Дьємерсі Мбокані, який зараз грає за Антверпен і очолює перегони бомбардирів ліги Жупіле (14 голів і 5 асистів у 19 поєдинках).

Найкращим голкіпером став Сімон Міньйоле із того-таки Брюгге, найкращий бельгійський легіонер – Еден Азар з Реала.

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