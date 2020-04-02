Лучший игрок в истории – подозрительные результаты многомиллионного голосования, которое кардинально изменилось ночью

Испанская Marca получила сенсационный ответ на извечный вопрос, который не дает покоя фанатам по всей планете.

"Невероятно, брутально, исторически", – с этих слов начинается подведение итогов опроса, длившегося целую неделю. Лео Месси отдал виртуальный трофей Криштиану Роналду... ночью, хотя в течение дня аргентинец лидировал с существенным преимуществом 60% на 40%. Португалец – G.O.A.T. футбольного мира по версии 246 тысяч пользователей Marca (54%). Лео в финале свои голоса отдали 209 тысяч человек (46%).

Пеле выбрал сильнейшего между Роналду и Месси

Интересно, что многим поклонникам Месси результаты голосования показались подозрительными, ведь 6-кратный обладатель "Золотого мяча" удивительно быстро начал терять гандикап ночью, точнее – под утро. В сети мадридское издание обвиняют в манипуляции голосами. Дело в том, что ранее лидер Барселоны непременно выходил победителем из подобных опросов на портале рупора спортивной прессы Испании.

Борьба за третье место также завершилась эмоциональным камбэком. Роналдо, то что бразилец, неожиданно обошел на "последнем повороте" Диего Марадону в опросе с 400 тысячами респондентов.

Добавим, что на пути к финалу Месси выбил Пушкаша, Ди Стефано и Роналдо. А вот Криштиану оказался сильнее Мальдини, Зидана и Марадоны.

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