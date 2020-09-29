Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжает получать поздравления по случаю дня рождения – на этот раз бывшего форварда поздравил УЕФА.

Ностальгическое видео точно придется по вкусу всем, кто помнит расцвет Шевченко – УЕФА подготовил нарезку из голов Шевы в период игры за Милан в своем Instagram.

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Интересно, что Андрей забивал и за Челси и Динамо в самом престижном европейском турнире, однако голы за эти команды так и не получили своего места в видео.

К слову, Шевченко является единственным украинским обладателем "Золотого мяча" за период независимости – до него триумфаторами становились Олег Блохин и Игорь Беланов в советские времена.

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