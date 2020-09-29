Як відомо, 29 вересня чинний наставник збірної України святкує 44-й День народження. До привітань легенді долучилися як його колишні клуби, так і величезна футбольна спільнота.

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Але, мабуть, найзворушливіше привітання Шевченко отримав від своєї дружини Крістен Пазік, з якою побрався у 2004 році та виховує 4-х синів.

"З Днем народження, моє кохання. Найкращому другові, батькові, №7, тренеру і тому, хто прагне стати професіональним гравцем в гольф (одного дня ти свого досягнеш). Незалежно від того, що ти робиш, ти віддаєшся цьому на 100 відсотків. Дякую за твою любов і посмішки. Бажаю тобі рік здоров'я і щастя. Нам пощастило, що маємо тебе", – написала дружина Шевченка в Instagram.

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