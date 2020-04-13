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Лучший друг Лунина в Реале назвал своего кумира – фанам мадридцев это может не понравиться

08:00 77 Читати українською
Лучший друг Лунина в Реале назвал своего кумира – фанам мадридцев это может не понравиться
Такефуса Кубо / Getty Images

Молодой хавбек Реала Такефуса Кубо признался, кто является его футбольным ориентиром.

"Я не знал Месси лично, но он является ориентиром для многих молодых игроков, которые хотят стать футболистами, а также для тех, кто уже достиг этого.

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Когда я был молодым, я смотрел его видео. Он – отличный игрок. Месси является ориентиром для меня и для многих левоногих игроков маленького роста, чьи основные преимущества – это дриблинг и контроль мяча. Месси – вершина всего этого", – заявил Кубо в интервью AS.

Напомним, 18-летний японец воспитывался в академии Барселоны, однако прошлым летом его перехватил Реал. Ранее Кубо признавался, что Андрей Лунин стал его лучшим другом среди всех игроков "сливочных".

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Испания Лионель Месси Лионель Месси Реал Мадрид Реал Мадрид Такефуса Кубо Такефуса Кубо
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