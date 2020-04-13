Лучший друг Лунина в Реале назвал своего кумира – фанам мадридцев это может не понравиться

Молодой хавбек Реала Такефуса Кубо признался, кто является его футбольным ориентиром.

"Я не знал Месси лично, но он является ориентиром для многих молодых игроков, которые хотят стать футболистами, а также для тех, кто уже достиг этого.

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Когда я был молодым, я смотрел его видео. Он – отличный игрок. Месси является ориентиром для меня и для многих левоногих игроков маленького роста, чьи основные преимущества – это дриблинг и контроль мяча. Месси – вершина всего этого", – заявил Кубо в интервью AS.

Напомним, 18-летний японец воспитывался в академии Барселоны, однако прошлым летом его перехватил Реал. Ранее Кубо признавался, что Андрей Лунин стал его лучшим другом среди всех игроков "сливочных".

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