Начо Фернандес хочет присоединиться к клубу из МЛС. Как информирует Relevo, агент игрока уже приступил к поискам нового клуба в США. Сообщается, что именно в Америке Начо хотел бы завершить свою карьеру – этим летом он планирует подписать свой последний контракт.

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На пути желанию Начо перебраться в США лежат финансовые условия в потенциальном клубе. Защитник не хочет сильно терять в зарплате по сравнению с той, которую получает в Реале. Это может стать проблемой, ведь в США действует потолок зарплат. Лишь три лучших игрока из каждого клуба имеют право зарабатывать выше этого потолка. На данный момент "свободные места" есть только у Монреаля, Нью-Йорк Ред Булл и Лос-Анджелес Гэлакси (состав последнего пополнит Оливье Жиру).

Ранее Байер предлагал Начо завершить карьеру в Леверкузене под руководством Хаби Алонсо, но защитник отказался.

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