"Месси всегда вдохновляет. Он лидер, собирается двигаться вперед. VAR одинаков для всех. Он дал нам пенальти, а потом забрал у нас три гола, но эта система работает одинаково для всех. Мы играли не столь четко, как в других матчах.

Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Поражение очень болезненное, но если хотим стать чемпионами мира, должны продолжать. Очень больно эмоционально, но мы должны продолжать в следующих матчах. Настало время поражения на чемпионате мира после 36 матчей, но осталось еще две игры. Впереди два финала. Лучше было проиграть сейчас, чем позже", – цитирует Мартинеса TyCSports.

Напомним, Саудовская Аравия уже стала автором первой громкой сенсации, обыграв Аргентину (2:1). Аж 3 гола "альбиселесте" были отменены из-за офсайдов.

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