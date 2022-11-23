"Мессі завжди надихає. Він лідер, збирається рухатися вперед. VAR є однаковим для всіх. Він дав нам пенальті, а потім забрав у нас три голи, але ця система працює однаково для всіх. Ми грали не так чітко, як в інших матчах.

Аргентина – Саудівська Аравія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Поразка дуже болюча, але якщо хочемо стати чемпіонами світу, маємо продовжувати. Дуже боляче емоційно, але ми маємо продовжувати в наступних матчах. Настав час поразки на чемпіонаті світу після 36 матчів, але лишилося ще дві гри. Попереду маємо два фінали. Краще було програти зараз, ніж пізніше", – цитує Мартінеса TyCSports.

Нагадаємо, Саудівська Аравія вже стала автором першої гучної сенсації, обігравши Аргентину (2:1). Аж 3 голи "альбіселесте" були скасовані через офсайди.

Аргентина жахливо провалилася на старті ЧС-2022 – Мессі програє аутсайдеру групи з 3-ма скасованими голами, Італія радіє