"Если говорить о Траоре, то практически с самого начала он почти в каждой игре забивал, для этого мы его и брали. К сожалению, потом он получил травму.

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Когда это произошло, у меня даже не было настроения смотреть игру. Понимал, что это очень серьезная травма – как позже выяснилось, он порвал все, что можно было порвать. Если бы можно было проиграть тот матч, но с Траоре все было бы хорошо, я бы однозначно выбрал такой вариант. Это страшная травма, и хочется пожелать Траоре скорейшего выздоровления.

Ему сделали две операции, восстановление длится нормально. В июне-июле мы ожидаем, что он вернется в общую группу, надеемся, так и будет, а если это случится раньше – будет еще лучше", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, Траоре травмировался в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера (0:0).

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