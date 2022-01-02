"Якщо говорити про Траоре, то практично від початку він майже в кожній грі забивав, для цього ми його й брали. На жаль, потім він зазнав травми.

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Коли це сталося, я навіть не мав настрою дивитися гру. Розумів, що це дуже серйозна травма – як пізніше з'ясувалося, він порвав усе, що можна було порвати. Якби можна було програти той матч, але з Траоре все було б добре, я однозначно вибрав би такий варіант. Це страшна травма, і хочеться побажати Траоре найшвидшого одужання.

Йому зробили дві операції, відновлення триває нормально. У червні-липні ми очікуємо, що він повернеться до загальної групи, сподіваємось, так і буде, а якщо це станеться раніше – буде ще краще", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Траоре травмувався у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера (0:0).

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