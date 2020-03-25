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"Лучше бы коронавирусом заболели вы": Жезуш жестко ответил надоедливым журналистам

09:56 36 Читати українською
"Лучше бы коронавирусом заболели вы": Жезуш жестко ответил надоедливым журналистам
Жорже Жезуш / Сайт Фламенго

Главный тренер Фламенго Жорже Жезуш, у которого подозревали коронавирус, был не в настроении общаться с прессой.

Португалец решил продолжить карантин на родине, информирует AS.

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Жезуш появился в аэропорту Лиссабона в маске и защитных перчатках, но местная пресса пренебрегла мерами безопасности. Журналисты приближались к тренеру, надоедая расспросами о болезни. Жезуш несколько раз просил оставить его в покое, но акулы пера проигнорировали предупреждения. В конце концов, 65-летний специалист взорвался и сказал: "Лучше бы коронавирусом заболели вы".

Напомним, Жезуш вместе с Фламенго является действующим обладателем Копа Либертадорес, текущий розыгрыш которого пришлось приостановить из-за коронавируса. Чемпионат Бразилии также на паузе, поэтому тренер решил продолжить карантин дома.

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коронавирус Мир Бразилия Фламенго Фламенго Жорже Жезуш Жорже Жезуш
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