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Бывший вратарь сборной Аргентины Гатти госпитализирован с коронавирусом

24 марта 22:21 22 Читати українською
Бывший вратарь сборной Аргентины Гатти госпитализирован с коронавирусом
Уго Гатти / фото из открытых источников

Легендарный аргентинский вратарь Уго Гатти попал в больницу Мадрида, где ему диагностировали COVID-19.

Бывшего голкипера сборной Аргентины, котторый чейчас работает экспертом в программе Chiringuito de Jugones, доставили в клинику в тяжелом состоянии из-за пневмонии. Поскольку он находится в группе риска (Гатти 75 лет), врачи сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Одноклубник Малиновского заразился коронавирусом – он играл в злосчастном матче против Валенсии

Сейчас его состояние стабильное, организм хорошо реагирует на лечение, информирует AS. Он остается в больнице под наблюдением медиков.

Отметим, что всю свою игровую карьеру Гатти провел на родине. Он защищал цвета двух главных клубов страны – Ривер Плейт и Бока Хуниорс. Ему до сих пор принадлежит рекорд по количеству матчей в чемпионате Аргентины – 757.

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Испания коронавирус Чемпионат Аргентины Уго Гатти Аргентина Аргентина
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