Лучкевич хочет видеть в соперником Александрии в Лиге Европы английский клуб

Хавбек Александрии Валерий Лучкевич оценил перспективы команды перед стартом нового сезона.

"Удержать третье место УПЛ? Чемпионат покажет. Конечно, мы подняли планку и болельщики теперь ждут того же и в этом сезоне. Главное, чтобы этот момент не давил на нас психологически, чтобы была уверенность в своих силах. На первый план в этом чемпионате выйдет уже наша психология.

Думаю, фавориты чемпионата – это Шахтер и Динамо, но все остальные тоже могут бороться за призовое место. Но мы не хотим размышлять, кто будет нашим конкурентом. Нужно обращать внимание на свою игру, чтобы решать поставленные задачи.

С кем бы хотел сыграть в Лиге Европы? Без разницы, особых пожеланий нет. Но хочется, чтобы Александрии досталась английская команда. Было бы интересно сыграть в Англии", – цитирует Лучкевича Команда 1.

Напомним, Александрия заняла третье место по итогам прошлого сезона УПЛ и сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

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