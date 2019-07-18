Лучкевич хоче бачити в суперником Олександрії в Лізі Європи англійський клуб

Хавбек Олександрії Валерій Лучкевич оцінив перспективи команди перед стартом нового сезону.

"Втримати третє місце УПЛ? Чемпіонат покаже. Звичайно, ми підняли планку і вболівальники тепер чекатимуть того ж самого і в цьому сезоні. Головне, щоб цей момент не тиснув на нас психологічно, щоб була впевненість у своїх силах. На перший план в цьому чемпіонаті вийде вже наша психологія.

Думаю, фаворити чемпіонату – це Шахтар і Динамо, але всі інші теж можуть боротися за призове місце. Але ми не хочемо передбачати, хто буде нашим конкурентом. Звертатимемо увагу на свою гру, щоб вирішувати поставлені завдання.

З ким би хотів зіграти у Лізі Європи? Без різниці, особливих побажань немає. Але хочеться, щоб Олександрії дісталася англійська команда. Було б цікаво зіграти в Англії", – цитує Лучкевича Команда 1.

Нагадаємо, Олександрія посіла третю сходинку за підсумками минулого сезону УПЛ і зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

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