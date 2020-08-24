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Лучи однозначно оценил легитимность трех пенальти Шахтера в ворота Колоса

19:58 - Читати українською
Лучи однозначно оценил легитимность трех пенальти Шахтера в ворота Колоса
Лучано Лучи / Сайт УАФ

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи не имеет никаких сомнений в правильности назначения трех пенальти в матче 1 тура УПЛ Шахтер – Колос.

60’ Алан Патрик
69’ Алан Патрик
72’ Евгений Волинец
 
Денис Костышин 77’
60’ Алан Патрик
69’ Алан Патрик
72’ Евгений Волинец
77’ Денис Костышин

"Я лично присутствовал на этом матче. С трибуны это три пенальти, для VAR это три пенальти, для Цюриха это три пенальти. Мы даже нарезали эти клипы и прислали для оценки международного органа.

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Это не простые три пенальти, а монументальные – они не подлежат обсуждению. По пенальти Патрика – игрок может останавливаться перед ударом, он просто не должен менять ногу. Считаю эти комментарии бессмысленными", – подытожил Лучи в комментарии Великому Футболу.

Напомним, Шахтер трижды бил пенальти в ворота Колоса (3:1), но забить смог лишь последний – Алан Патрик не повторил ошибок Марлоса и Тайсона.

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Лучано Лучи Колос Колос Шахтер - Колос Шахтер Шахтер Арбитры
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