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Лучі однозначно оцінив легітимність трьох пенальті Шахтаря у ворота Колоса

19:58 - Читать на русском
Лучі однозначно оцінив легітимність трьох пенальті Шахтаря у ворота Колоса
Лучано Лучі / Сайт УАФ

Очільник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі не має жодних сумнівів щодо правильності призначення трьох пенальті у матчі 1 туру УПЛ Шахтар – Колос.

60’ Алан Патрік
69’ Алан Патрік
72’ Євген Волинець
 
Денис Костишин 77’
60’ Алан Патрік
69’ Алан Патрік
72’ Євген Волинець
77’ Денис Костишин

"Я особисто був присутній на цьому матчі. З трибуни це три пенальті, для VAR це три пенальті, для Цюріха це три пенальті. Ми навіть нарізали ці кліпи і надіслали для оцінки міжнародного органу.

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Це не прості три пенальті, а монументальні – вони не підлягають обговоренню. Щодо пенальті Патріка – гравець може зупинятися перед ударом, він просто не повинен змінювати ногу. Вважаю ці коментарі безглуздими, вони не мають жодного сенсу", – підсумував Лучі в коментарі Великому Футболу.

Нагадаємо, Шахтар тричі бив пенальті у ворота Колоса (3:1), але забити зміг лише останній – Алан Патрік не повторив помилок Марлоса і Тайсона.

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Шахтар Шахтар Лучано Лучі Колос Колос Шахтар - Колос Арбітри
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