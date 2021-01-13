"Первые полгода были нелегкими. Очень повлияла эпидемия коронавируса. Было очень тяжело. Мы долгое время тренировались индивидуально. Затем вернулись нормальные тренировки, но все равно было нелегко набрать форму. Однако мы все же, хоть и с трудом, задачу выполнили – завершили сезон на втором месте, при этом выиграли Кубок Украины.

Динамо подтвердило неутешительные новости по молодому защитнику – до конца сезона он не сыграет

Затем мы провели хорошие полгода – выиграли Суперкубок, пробились в Лигу чемпионов. Приход Мистера дал нам серьезный толчок, позволил сделать шаг вперед. Луческу нас как будто разбудил, мотивировал. И мы сначала поверили сами в себя, в свои силы, а затем и показали болельщикам, на что способны – выйти в группу Лиги чемпионов и лидировать в чемпионате", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

Напомним, на зимнюю паузу подопечные Мирчи Луческу ушли на первой строчке турнирной таблицы УПЛ, опережая Шахтер на одно очко. Кроме того, киевляне сумели пробиться в 1/16 финала Лиги Европы, где померяются силами с бельгийским Брюгге.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі