"Перших півроку були нелегкими. Дуже вплинула пандемія коронавірусу. Було дуже важко. Ми довгий час тренувалися індивідуально. Потім повернулися нормальні тренування, але все одно було нелегко набрати форму. Однак ми все ж, хоч і з труднощами, завдання виконали – завершили сезон на другому місці, при цьому здобули Кубок України.

Динамо підтвердило невтішні новини щодо молодого захисника – до кінця сезону він не зіграє

Потім ми провели хороші півроку – виграли Суперкубок, пробилися до Ліги чемпіонів. Прихід Містера дав нам серйозний поштовх, дозволив зробити крок уперед. Луческу нас немовби розбудив, мотивував. І ми спочатку повірили самі в себе, у свої сили, а потім і довели на справі, показали вболівальникам, на що здатні – вийти в групу Ліги чемпіонів і лідирувати в чемпіонаті", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, на зимову паузу підопічні Мірчі Луческу пішли на першій сходинці турнірної таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на одне очко. Окрім того, кияни зуміли пробитись в 1/16 фіналу Ліги Європи, де поміряються силами з бельгійським Брюгге.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі