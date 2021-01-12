Главный врач первой команды киевлян Андрей Шморгун подтвердил неутешительный прогноз по срокам возвращения 18-летнего игрока.

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"Восстановление Боля продлится шесть месяцев. Он уже вернулся в Киев и будет восстанавливаться на клубной базе в Конча-Заспе. В план его реабилитации входит физиотерапия, изометрические упражнения, позже – пробежка. Словом, все элементы, которые ему будут разрешены, он будет выполнять у нас на базе", – цитирует Шморгуна официальный сайт Динамо.

К слову, Боль провел 6 матчей в составе команды U-21, а за U-19 сыграл 8 матчей и отметился 1 голом. Молодого защитника рассматривали в статусе одного из кандидатов, которые могли поехать на тренировочные сборы с первой командой.

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