Мирча Луческу с супругой побывал в одной из частных румынских клиник, сообщает Dynamomania со ссылкой на spynews.ro.

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Местное издание подозревает, что у 76-летнего наставника Динамо могут быть проблемы со здоровьем. Папарацци удалось сфотографировать Луческу у входа в медучреждение.

Напомним, румынский наставник возглавил киевский клуб в 2020-м и уже в дебютном сезоне сумел привести "бело-синих" к чемпионству. В 2004-2016 годах Луческу состоял в должности главного тренера в донецком Шахтере.

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