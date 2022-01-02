Мірча Луческу з дружиною побував в одній з приватних румунських клінік, повідомляє Dynamomania з посиланням на spynews.ro.

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Місцеве видання підозрює, що у 76-річного наставника Динамо можуть бути проблеми зі здоров'ям. Папараці вдалось сфотографувати Луческу біля входу у медзаклад.

Нагадаємо, румунський наставник очолив київський клуб у 2020-му та вже у дебютному сезоні зумів привести "біло-синіх" до чемпіонства. У 2004-2016 роках Луческу перебував на посаді головного тренера у донецькому Шахтарі.

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