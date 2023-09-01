Київський гранд вперше за 18 років залишився без групового етапу єврокубків, але Мірча Луческу може і радіти такому сценарію. Чи не зливав румун Лігу конференцій?

Тренеру Динамо довелось також пережити неприємну атаку від зірки Бешикташа. Кривдник ще може поплатитися за свою нахабність. Про ці та інші ситуації детально дивіться у випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Динамо вперше за 18 років не вийшло у груповий етап єврокубка – кияни знову програли Бешикташу в Лізі конференцій