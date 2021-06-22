23-летний полузащитник полетит в Швейцарию 28 июня вместе с другими игроками "бело-синих", сообщает Meta-ratings.

Динамо назвало соперников на летних сборах – Луческу и Ко ждут команды из топ-чемпионатов

На приглашении Дениса Антюха настоял наставник киевлян Мирча Луческу. В зимнее межсезонье Динамо уже связывалось с Колосом относительно трансфера игрока, однако клубы тогда не сошлись в цене. Перейдет ли Антюх в состав киевлян этим летом, тренерский штаб решит по итогам сборов.

Напомним, Динамо уже начало подготовку к новому сезону – в расположение команды вернулись все игроки основы, кроме представителей сборной Украины и Томаша Кендзёры, участвующих в Евро-2020.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21