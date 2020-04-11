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Луческу вошел в тройку лучших тренеров мира, не завершивших карьеру

21:35 72 Читати українською
Луческу вошел в тройку лучших тренеров мира, не завершивших карьеру
Мирча Луческу / Фото из открытых источников

Оставаясь без работы, Мирча Луческу продолжает занимать высокие места в элитных тренерских рейтингах – львиную долю своих трофеев румын завоевал именно в Украине.

Французское издание Football365 составило рейтинг лучших тренеров мира, не завершивших карьеру. В элитную тройку вошел бывший тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу. Место в рейтинге определялось количеством выигранных трофеев.

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В частности, 74-летний румынский коуч за свою карьеру выиграл Кубок УЕФА (1), чемпионат Румынии (2), чемпионат Турции (2), Чемпионат Украины (8), серию Б (1), Кубок Румынии (3), Кубок Украины (8), суперкубки разных стран (10). Все это было оценено в 76 баллов.

Опередили экс-тренера "оранжево-черных" только два специалиста: испанский наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола с 95 баллами и португальский наставник Жозе Моуринью – у него 92 балла.

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Шахтер Шахтер Мирча Луческу Мирча Луческу Мир Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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