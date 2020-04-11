Луческу ответил на обвинения Кастильо – экс-игрок Шахтера заявил о запрете поехать на похороны матери

Экс-тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу выразил недоумение по поводу слов бывшего подопечного Нери Кастильо в свою сторону.

"Это не правда, что я не отпустил Нери Кастильо на похороны матери. Я считаю, что семья гораздо важнее футбола. Он не показывал свой футбол, но я ему не запрещал.

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Почему он это сказал? Возможно, был недоволен. Ведь мы взяли его с Олимпиакоса как хорошего игрока, но он не смог конкурировать с нашими бразильцами. Я не знаю, почему он так сказал. Возможно, расстроился, что не смог дать команде то, что мы от него ожидали, не смог стать основным.

Я потом помог ему покинуть Шахтер. Я разговаривал со Свеном-Йораном Эриксоном (тренером Манчестер Сити – прим.), чтобы Нери перебрался в Англию. Я думал, что Англия будет стимулировать его гораздо сильнее. Я не хотел бы больше говорить о словах Кастильо", – цитирует Луческу издание Football.ua.

Напомним, Нери присоединился к Шахтеру в 2007 году перейдя из Олимпиакоса. Мексиканец не смог закрепиться в составе донецкого клуба и почти весь свой контракт с "горняками" провел в арендах.

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