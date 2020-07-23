Луческу в Динамо – самое ужасное и катастрофическое решение в жизни Суркисов, – Босянок

"Вы хотите, чтобы я матерился сейчас? Я не могу цензурными словами объяснить. Как болельщик Динамо не могу относиться серьезно к этому решению. Для меня это настолько неприемлем вариант, что я до сих пор не могу его понять.

"Плевок в глаза всем болельщикам Динамо", – киевские ультрас анонсировали протесты из-за назначения Луческу

Не понимаю абсолютно логики ни этого решения, ни человека, который его принял. Это даже не плевок в лицо армии болельщиков клуба, а откровенное и циничное неуважение ко всем настоящим фанам Динамо.

Это подчеркивает, что у человека, кроме нездорового, абсолютно гадкого эгоизма, ничего в голове, если он такое решение принимает.

Цензурных слов просто нет. Мне кажется, что это будет конец для правления клуба, если оно согласилось на такого тренера. Ведь никто из настоящих болельщиков Динамо не может поддержать это решение. Самое ужасное и катастрофическое решение в жизни двух братьев.

Это настолько фантастическое явление, неприемлемо для любого фана Динамо, что я даже не могу представить. Будет тотальный бойкот братьям. Первыми отреагируют ультрас.

Оставлять Михайличенко также не было решением. Если бы его оставили, не было бы волевого решения. Это не выход. По моему мнению, оптимальным вариантом сейчас на должность главного тренера Динамо является Александр Петраков", – цитирует Босянка Tribuna.

Новый тренер Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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