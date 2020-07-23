Луческу в Динамо – найжахливіше і катастрофічне рішення в житті Суркісів, – Босянок

"Ви хочете, щоб я матюкався зараз? Я не можу цензурними словами пояснити. Як уболівальник Динамо не можу ставитися серйозно до цього рішення. Для мене це настільки неприйнятний варіант, що я до сих пір не можу його зрозуміти.

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Не розумію абсолютно логіки ні цього рішення, ні людини, яка його ухвалила. Це навіть не плювок в обличчя армії уболівальників клубу, а відверта і цинічна неповага до всіх справжніх фанів Динамо. Це підкреслює, що у людини, крім нездорового, абсолютно гидкого егоїзму, нічого немає в голові, якщо вона таке рішення ухвалює.

Цензурних слів просто немає. Мені здається, що це буде кінець для правління клубу, якщо воно погодилось на такого тренера. Адже ніхто зі справжніх уболівальників Динамо не може підтримати це рішення. Найбільш жахливе і катастрофічне рішення в житті двох братів.

Це настільки фантастичне явище, неприйнятне для будь-якого фана Динамо, що я навіть не можу уявити. Буде тотальний бойкот братам. Першими відреагують ультрас.

Залишати Михайличенка також не було вирішенням. Якби його залишили, не було б вольового рішення. Це не вихід. На мою думку, оптимальним варіантом зараз на посаду головного тренера Динамо є Олександр Петраков", – цитує Босянка Tribuna.

Новий тренер Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках Луческу очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

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