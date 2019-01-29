Луческу: Трансфер Ракицкого может укрепить отношения России и Украины

Бывший главный тренер Шахтера и Зенита Мирча Луческу прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого из донецкого клуба в петербургский.

"При чем тут политика? Ракицкий – футболист, а не политик или военнослужащий. Я считаю, что все наоборот – этот трансфер может укрепить отношения между двумя странами.

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Долгое время в России играли много украинцев. И наоборот – в украинской Премьер-лиге были русские игроки. Сколько украинцев в РПЛ? А раньше было намного больше. Селезнев играл в Кубани, Бутко – в Амкаре, Зинченко – в Уфе! Но сегодня чемпионат России лучше украинского.

Раньше сильны были Днепр и Металлист, Шахтер и Динамо постоянно выступали на решающих стадиях еврокубков. Сейчас все изменилось – украинские футболисты едут в Россию, потому что там чемпионат сильнее, более интересный, более профессиональный.

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Я уверен, что Ракицкий вернется и в сборную Украины. Он должен быть в сборной. И Андрей Шевченко это понимает", – цитирует Луческу Спорт-Экспресс.