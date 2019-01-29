Луческу: Трансфер Ракицького може зміцнити відносини Росії та України

Колишній головний тренер Шахтаря і Зеніта Мірча Луческу прокоментував перехід захисника Ярослава Ракицького з донецького клубу в петербурзький.

"При чому тут політика? Ракицький – футболіст, а не політик або військовослужбовець. Я вважаю, що все навпаки – цей трансфер може зміцнити відносини між двома країнами.

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Тривалий час в Росії грали багато українців. І навпаки – в українській Прем'єр-лізі були росіяни. Скільки зараз українців в РПЛ? А раніше було набагато більше. Селезньов грав в Кубані, Бутко – в Амкарі, Зінченко – в Уфі. Але сьогодні чемпіонат Росії кращий за український.

Раніше сильними були Дніпро і Металіст, Шахтар і Динамо постійно виступали на вирішальних стадіях єврокубків. Зараз все змінилося – українські футболісти їдуть в Росію, тому що там чемпіонат сильніший, більш цікавий, більш професійний.

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Я впевнений, що Ракицький повернеться і в збірну України. Він повинен бути в збірній. І Андрій Шевченко це розуміє", – цитує Луческу Спорт-Експрес.