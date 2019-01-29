toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Луческу: Трансфер Ракицького може зміцнити відносини Росії та України

17:48 471 Читать на русском
Луческу: Трансфер Ракицького може зміцнити відносини Росії та України
Мірча Луческу та Ярослав Ракицький / соцмережі

Колишній головний тренер Шахтаря і Зеніта Мірча Луческу прокоментував перехід захисника Ярослава Ракицького з донецького клубу в петербурзький.

"При чому тут політика? Ракицький – футболіст, а не політик або військовослужбовець. Я вважаю, що все навпаки – цей трансфер може зміцнити відносини між двома країнами.

Маркевич – про перехід Ракицького в Зеніт: З будь-якого боку – це помилка

Тривалий час в Росії грали багато українців. І навпаки – в українській Прем'єр-лізі були росіяни. Скільки зараз українців в РПЛ? А раніше було набагато більше. Селезньов грав в Кубані, Бутко – в Амкарі, Зінченко – в Уфі. Але сьогодні чемпіонат Росії кращий за український.

Раніше сильними були Дніпро і Металіст, Шахтар і Динамо постійно виступали на вирішальних стадіях єврокубків. Зараз все змінилося – українські футболісти їдуть в Росію, тому що там чемпіонат сильніший, більш цікавий, більш професійний.

"Чемпіонат України загнувся, а Ракицький вже не буде на батьківщині своїм": російські ЗМІ – про резонансний трансфер

Я впевнений, що Ракицький повернеться і в збірну України. Він повинен бути в збірній. І Андрій Шевченко це розуміє", – цитує Луческу Спорт-Експрес.

Теги
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт Україна Україна Шахтар Шахтар Українці за кордоном Росія Мірча Луческу Мірча Луческу
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
21
хв
Арсенал
21:45
Кардіфф
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук