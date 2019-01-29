Маркевич – о переходе Ракицкого в Зенит: С любой стороны – это ошибка

Председатель комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич прокомментировал переход защитника донецкого Шахтера Ярослава Ракицкого в питерский Зенит.

"Ракицкому нужно было доигрывать в Шахтере. В 29 лет нет никакого смысла куда-то уходить. С его стороны это ошибка, с любой стороны – это ошибка. Тем более перейти в Зенит. Я уверен, что ему надо было доигрывать в донецком клубе и не искать себе каких-то других вариантов.

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У Шахтера в защите сейчас очень серьезные проблемы, очень нестабильная линия обороны. Возможно кого-то еще и приобретут. Дай Бог, чтобы Бондаренко заиграл, но это только время покажет. Возможно Бондаренко заменит Ракицкого, возможно еще кто-то", – отметил Маркевич в комментарии "Фактам" ICTV.

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