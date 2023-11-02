Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич считает, что трансферы киевского клуба зависят не только от Игоря Суркиса, но и от наставника команды.

"Тренер также должен требовать от президента трансферов. Он, как менеджер, собирает команду под свое видение футбола. Когда Луческу пришел в Динамо, команда была собрана, он не привел ни одного футболиста. Учитель пришел, когда класс был готов.

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Луческу жалуется, что ушло 11 футболистов, но ты опытный тренер, видишь, какие позиции надо усилить, то настаивай на этом! В мое время тоже ушло 11 футболистов, и если сравнить фамилии – это небо и земля. Назову лишь вице-чемпиона мира Виду, игрока сборной Португалии Антунеша, Ярмоленко, Мбокани, Гонсалеса. Но мы заново собрали команду и сделали ее конкурентной в Лиге Европы.

Если Суркис не купил Луческу футболистов, значит, тренер не был так настойчив. Наверное, Луческу видел перспективу в этих игроках. Поэтому здесь вопрос должен быть не только к Суркису, но и к Луческу. Он должен быть полноценным менеджером", – отметил Хацкевич в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что прошлым летом единственным новичком Динамо стал Андрей Ярмоленко, который вернулся в родной клуб.

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