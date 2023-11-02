Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що трансфери київського клубу залежать не лише від Ігоря Суркіса, а й від наставника команди.

"Тренер також має вимагати від президента трансферів. Він, як менеджер, збирає команду під своє бачення футболу. Коли Луческу прийшов у Динамо, команду було зібрано, він не привів жодного футболіста. Вчитель прийшов, коли клас був готовий.

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Луческу скаржиться, що пішло 11 футболістів, але ж ти досвідчений тренер, бачиш, які позиції треба посилити, то наполягай на цьому! В мій час теж пішло 11 футболістів, і якщо порівняти прізвища – це небо та земля. Назву лише віце-чемпіона світа Віду, гравця збірної Португалії Антунеша, Ярмоленка, Мбокані, Гонсалеса. Але ми заново зібрали команду і зробили її конкурентною в Лізі Європи.

Якщо Суркіс не купив Луческу футболістів, значить, тренер не був такий наполегливий. Напевно, Луческу бачив перспективу у цих гравцях. Тому тут питання має бути не лише до Суркіса, а й до Луческу. Він має бути повноцінним менеджером", – зазначив Хацкевич у інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що минулого літа єдиним новачком Динамо став Андрій Ярмоленко, який повернувся до рідного клубу.

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