"Мирче Луческу сделали операцию на ноге в Киеве, она прошла успешно. Решение сделать операцию в Украине, а не в европейских странах, было принято главным тренером после матча с Шахтером, чтобы показать свою преданность и поддержку Украине и украинскому народу. А также, чтобы находиться рядом с командой и следить за ее тренировочным процессом.

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В ближайшее время Луческу приступит к реабилитации под контролем столичных врачей. Также ситуацию под контролем держит динамовский медперсонал, который поможет тренеру пройти быстрое и успешное восстановление в Киеве. Наставник находится в отличном настроении и уже рвется к работе. В понедельник он уже делал первые шаги по палате. Мирча Луческу передает привет команде и ее болельщикам", – говорится в сообщении пресс-службы Динамо.

Напомним, из-за ухудшения состояния здоровья 77-летнего румына во главе киевлян его заменил Александр Шовковский. Динамо уже успело сыграть один матч под руководством своей легенды, обыграв харьковский Металлист (3:1).

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