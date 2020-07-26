Луческу: Румыния основала "тики-таку", которая прижилась в Барселоне

"В конце 60-х годов прошлого века главным тренером сборной Румынии был назначен Анджело Никулеску. Мы никогда не были быстрыми, агрессивными, или молниеносными. У румынских футболистов не было таких качеств. Но мы были мастерами в искусстве обращаться с мячом.

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Это было что-то врожденное, например, как у испанцев, португальцев или итальянцев. А потом Никулеску решил, что нам нужно диктовать сопернику ритм поединка. И мы создали свой игровой стиль, состоящий из длинных перепасовок с целью частых изменений ориентации наших атак. Это стало особенностью нашей игры.

По сути, этот стиль был предшественником "тики-таки". Можно сказать, что Румыния в 70-х годах основала стиль, который потом прижился в Барселоне", – цитирует Луческу Derby.it.

Напомним, румынский специалист подписал с Динамо контракт на два года с возможностью пролонгации еще на сезон.

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