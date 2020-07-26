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"Кроме Лобановского, в Украине не было сильнее тренера", – Гельзин поддержал Луческу в Динамо

11:52 - Читати українською
"Кроме Лобановского, в Украине не было сильнее тренера", – Гельзин поддержал Луческу в Динамо
Владислав Гельзин / Фото ФК Олимпик

Президент Олимпика Владислав Гельзин положительно оценил изменения в тренерском кресле Динамо.

"Я считаю, что назначение Луческу в Динамо – это большой шаг в развитии не только для киевского клуба, но и для всего украинского футбола. Чем больше таких топ-тренеров будет работать в нашем чемпионате, тем сильнее будут команды, игроки и вся лига.

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Как только Луческу даст результат в Динамо, сразу забудутся все околоспортивных моменты. Болельщики поймут, что, назначая Луческу главным тренером Динамо, Игорь Суркис заботился только о результатах команды и сделал правильный выбор. Если взять историю нашего футбола, то, кроме Валерия Лобановского, сильнее тренера в чемпионате Украины еще не было.

У Луческу огромный опыт, который он сможет использовать во благо Динамо. Очень важно понимать, что Мирча – мудрый наставник, готовый сотрудничать с молодыми тренерами из системы клуба. Он может многому их научить, может многому научить игроков и дать возможность Динамо сделать большой шаг вперед", – цитирует Гельзина Footclub.

Новый тренер Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Валерий Лобановский Владислав Владислав Гельзин
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