"Кроме Лобановского, в Украине не было сильнее тренера", – Гельзин поддержал Луческу в Динамо

"Я считаю, что назначение Луческу в Динамо – это большой шаг в развитии не только для киевского клуба, но и для всего украинского футбола. Чем больше таких топ-тренеров будет работать в нашем чемпионате, тем сильнее будут команды, игроки и вся лига.

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Как только Луческу даст результат в Динамо, сразу забудутся все околоспортивных моменты. Болельщики поймут, что, назначая Луческу главным тренером Динамо, Игорь Суркис заботился только о результатах команды и сделал правильный выбор. Если взять историю нашего футбола, то, кроме Валерия Лобановского, сильнее тренера в чемпионате Украины еще не было.

У Луческу огромный опыт, который он сможет использовать во благо Динамо. Очень важно понимать, что Мирча – мудрый наставник, готовый сотрудничать с молодыми тренерами из системы клуба. Он может многому их научить, может многому научить игроков и дать возможность Динамо сделать большой шаг вперед", – цитирует Гельзина Footclub.

Новый тренер Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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