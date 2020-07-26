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Луческу: Румунія заснувала "тікі-таку", яка прижилась в Барселоні

15:40 - Читать на русском
Луческу: Румунія заснувала "тікі-таку", яка прижилась в Барселоні
Хосеп Гвардіола та Мірча Луческу / Фото UEFA

Новоспечений тренер Динамо Мірча Луческу пригадав свої виступи за збірну Румунії.

"Наприкінці 60-х років минулого століття головним тренером збірної Румунії був призначений Анджело Нікулеску. Ми ніколи не були швидкими, агресивними, або блискавичними. У румунських футболістів не було таких якостей. Але ми були майстрами в мистецтві поводитися з м'ячем.

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Це було щось вроджене, наприклад, як у іспанців, португальців чи італійців. А потім Нікулеску вирішив, що нам потрібно диктувати супернику ритм поєдинку. І ми створили свій ігровий стиль, що складається з довгих перепасовок з метою частих змін орієнтації наших атак. Це стало особливістю нашої гри.

По суті, цей стиль був попередником "тікі-таки". Можна сказати, що Румунія в 70-х роках заснувала стиль, який потім прижився в Барселоні", – цитує Луческу Derby.it.

Нагадаємо, румунський фахівець підписав з Динамо контракт на два роки з можливістю пролонгації ще на сезон.

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Теги
Динамо Динамо Барселона Барселона Світ Румунія Румунія Мірча Мірча Луческу
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