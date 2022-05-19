"В Динамо все получили зарплату. И я, и игроки. А вот в Шахтере были проблемы, да.

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Это связано с тем, что президент "горняков" Ахметов получил очень сильный удар, потому что два объекта в Мариуполе были его собственными.

Но я думаю, что бюджет Шахтера больше, чем Динамо раз в пять. Но у нас много собственных воспитанников, и многие из них имеют зарплаты по 3-4 тысячи долларов. Кстати, продажа Миколенко зимой очень помогла нам в финансовом плане", – сказал Луческу в комментарии Gsp.ro.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов Динамо провело благотворительное турне по Европе. Подопечные Луческу сыграли шесть товарищеских поединков, в которых заработали 22 млн гривен в поддержку пострадавших от войны украинцев.

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