После поражения от Аланьяспора "черные орлы" официально объявили об увольнении Ризы Чалимбая.

Луческу стал фаворитом на назначение в клуб, который бил Динамо – рекордсмен ЧМ в роли помощника и замены

Это уже третья отставка тренера в Бешикташе за 2,5 месяца. В начале октября уволили Шенола Гюнеша, затем команду подхватывали Бурак Йылмаз и Чалимбай, но результаты лучше не становились. Турецкий гранд вылетел из группы Лиги конференций, а в чемпионате идет только пятым, отставая от лидеров на 17 очков.

Одним из претендентов на тренерский мостик Бешикташа называют Мирчу Луческу, которому якобы должен помогать легендарный форвард Мирослав Клозе.

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