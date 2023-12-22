Луческу "розчистили" шлях у Бешикташ – турецький гранд звільнив третього тренера за 2,5 місяці
Бешикташ на тлі ганебних результатів продовжує змінювати тренерів, наче рукавички.
Після поразки від Аланьяспора "чорні орли" офіційно оголосили про звільнення Різи Чалимбая.
Луческу став фаворитом на призначення у клуб, який бив Динамо – рекордсмен ЧС у ролі помічника і заміни
Це вже третя відставка тренера у Бешикташі за 2,5 місяці. На початку жовтня звільнили Шенола Гюнеша, потім команду підхоплювали Бурак Їлмаз і Чалимбай, але результати кращими не ставали. Турецький гранд вилетів з групи Ліги конференцій, а в чемпіонаті йде лише п'ятим, відстаючи від лідерів на 17 очок.
Одним з претендентів на тренерський місток Бешикташа називають Мірчу Луческу, якому нібито повинен допомагати легендарний форвард Мірослав Клозе.
"Дивився на Пеле і не міг повірити": від перемоги на чемпіонаті світу і гри за Динамо до роботи на заводі та АЗС