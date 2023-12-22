Після поразки від Аланьяспора "чорні орли" офіційно оголосили про звільнення Різи Чалимбая.

Луческу став фаворитом на призначення у клуб, який бив Динамо – рекордсмен ЧС у ролі помічника і заміни

Це вже третя відставка тренера у Бешикташі за 2,5 місяці. На початку жовтня звільнили Шенола Гюнеша, потім команду підхоплювали Бурак Їлмаз і Чалимбай, але результати кращими не ставали. Турецький гранд вилетів з групи Ліги конференцій, а в чемпіонаті йде лише п'ятим, відстаючи від лідерів на 17 очок.

Одним з претендентів на тренерський місток Бешикташа називають Мірчу Луческу, якому нібито повинен допомагати легендарний форвард Мірослав Клозе.

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