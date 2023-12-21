Бывший наставник Динамо и Шахтера Мирча Луческу в ближайшее время может вернуться к работе.

Румынский специалист после ухода из киевского клуба до сих пор находится в отпуске. Впрочем, вскоре он может вернуться к работе.

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Как сообщает Digisport, Мирча Луческу является фаворитом на пост главного тренера Бешикташа. Турецкий гранд в текущем сезоне переживает кризис. "Черные орлы" начинали сезон с Шенолом Гюнешем, которого уволили из-за неутешительных результатов. В итоге командой руководит уже третий тренер за сезон. Ризи Чалымбаю пока тоже не удается справиться с кризисной ситуацией и он на грани увольнения.

Мирча Луческу хорошо знает чемпионат Турции, поскольку уже работал с Бешикташем в период с 2002 по 2004 годы. Также румынский специалист тренировал Галатасарай. Ожидается, что помощником Луческу будет Мирослав Клозе. Более того, руководство Бешикташа планирует, что немец через некоторое время заменит Луческу на посту главного тренера. Контракт обоих специалистов будет рассчитан на полтора года.

Напомним, Мирослав Клозе является рекордсменом чемпионатов мира. Бывший нападающий сборной Германии – лучший бомбардир турнира. В его активе 16 голов.

Бешикташ сейчас находится на пятом месте с 26 очками. От лидирующего Фенербахче они отстают на 17 баллов. Стоит заметить, что именно "черные орлы" выбили Динамо из плей-офф квалификации в Лигу конференций по итогам двух матчей 4:2.

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