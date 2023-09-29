Бывший тренер вратарей Шахтера Томислав Рогич подтвердил, что у него был шанс помогать Мирче Луческу и в Динамо.

– Это правда, что Луческу в 2020 году, когда возглавил Динамо, хотел видеть в своем штабе не только Николини и Спиридона, но и вас?

– Да. Он разговаривал со мной. Мы все знаем, что в Динамо работает Михаил Михайлов. Это легенда Динамо. Было тяжело. Сказал, что посмотрим, будут ли варианты. Потом позвонил и сказал, что не хочет ни на кого давить. Потому не получилось.

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– Спиридон и Николини отказались от предложения Динамо, потому что у них было значительное прошлое в Шахтере. Не стало бы вам проблемой работать с главным конкурентом "горняков"?

– Я тоже связан с Шахтером, но не так долго, как Мистер, Карло и Александр. Если бы Луческу сказал, что бери ракету и лети на Луну, то другого варианта не было бы. Надо бы выполнять. Для меня Луческу авторитет. Не было бы никаких вопросов. Пешком в Украину – рюкзак на спину и вперед. Неважно, идти нужно было бы месяц или два, – заявил Рогич в интервью Sport.ua.

Напомним, хорват помогал Луческу в Шахтере и Зените, а сейчас работает тренером вратарей Хайдука.

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