"Почему не было в заявке Ваната? Он травмирован. Ранняя замена Бражко? Он сегодня играл очень плохо, часто ошибался. Не оборонялся, допускал большой брак в передачах. Но проблема не в каком-то одном игроке и даже не в команде – проблема в менталитете. Мы очень плохо настроились на этот матч. Он был очень важным для нас, особенным. Мы хотели победить в нем, но у нас была очень плохая концентрация.

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Динамо плохо начало игру, пропустили много контратак соперника, в наших действиях был высокий брак. Не настроились на этот матч организационно. И поэтому нам было очень сложно. Допустили сегодня нереальное количество ошибок! Не думал, например, что у Бенито брак может быть таким высоким, каким он был у него сегодня.

Сегодня с нами на матч приехал молодой Пономаренко. Но я не включил его в заявку – я ошибся. А еще я ошибся в том, что надо было дать шанс молодым игрокам – Малышу, Царенко. Повторюсь, я ошибся. С другой стороны, сегодня играло много молодых футболистов, которые не смогли сыграть в футбол на необходимом уровне.

Ну а еще я сегодня не понял арбитра. Каждые две минуты он делал большие паузы. Даже в ситуациях, когда события происходили в 50-60 метрах от штрафной площадки. Непонятно было, чего он хотел добиться. Он провоцировал игру. Из-за его такого подхода команды не могли играть быстро, не могли показывать свой футбол – арбитр этого им не давал", – приводит слова Луческу Dynamo.kiev.ua.

Отметим, что Динамо уступило Оболони в поединке 1/8 финала Кубка Украины (1:0) и очень быстро вылетело из турнира.

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