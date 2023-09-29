– Це правда, що Луческу у 2020 році, коли очолив Динамо, хотів бачити у своєму штабі не тільки Ніколіні та Спірідона, але й вас?

– Так. Він розмовляв зі мною. Ми всі знаємо, що у Динамо працює Михайло Михайлов. Це легенда Динамо. Було важко. Сказав, що подивимося, чи будуть варіанти. Потім зателефонував та сказав, що не хоче ні на кого тиснути. Тому не вийшло.

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– Спірідон та Ніколіні відмовилися від пропозиції Динамо, бо у них було значне минуле у Шахтарі. Чи не стало б для вас проблемою працювати із головним конкурентом "гірників"?

– Я теж пов’язаний із Шахтарем, але не так довго, як Містер, Карло та Олександр. Якби Луческу сказав би, що бери ракету та лети на Місяць, то іншого варіанту б не було. Потрібно було б виконувати. Для мене Луческу авторитет. Не було б жодних питань. Пішки в Україну – рюкзак на спину та вперед. Неважливо, йти потрібно було б місяць чи два, – заявив Рогіч в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, хорват допомагав Луческу в Шахтарі та Зеніті, а зараз працює тренером воротарів Хайдука.

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