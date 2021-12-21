Накануне в Бухаресте прошла церемония награждения "La Gala GSP 2021", сообщает gsp.ro.

Луческу попал в рейтинг самых богатых людей Румынии – две другие футбольные легенды позади

Свой приз получил и Мирча Луческу. Наставник киевского Динамо признан лучшим тренером года. Это пятая подобная награда специалиста. В последний раз он получал ее в 2014 году.

Стоит отметить, что в 2021 году Динамо под руководством 76-летнего специалиста выиграло чемпионат и Кубок Украины. Также киевляне играли в групповом этапе Лиги чемпионов, а весной были среди участников плей-офф Лиги Европы.

Луческу був крутим вінгером: забив 100 голів, протистояв Пеле і вижив під час Карпатського землетрусу