Луческу: В отставку меня никто не отправляет – решение о своей судьбе принимаю сам

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов накануне матча против сборной Украины.

"На самом деле, мы неплохо сыграли в последних четырех матчах. Качеством игры своих подопечных я доволен, а результат придет. Несмотря на поражение от Швеции и России, мы доминировали в тех поединках, но, к сожалению, фортуна от нас отвернулась.

После матча со Швецией мы продолжаем работать. Я постоянно просматриваю игроков и у меня на карандаше группа из 6-7 футболистов, которые уже получили вызов в сборную или получат его в ближайшее время. В Лиге наций нам пришлось тяжело. Та же Швеция уже более трех лет играет под руководством одного тренера со стабильным составом.

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Мы же строим фактически новую команду. У нас есть хорошие игроки, но есть и проблемы. Например, много легионеров получают мало игровой практики в своих клубах.

По собственному опыту знаю, что в Украине много хороших и сильных исполнителей. В сборной всегда представлены игроки моего бывшего клуба – донецкого Шахтера. В этой команде их тоже много. Правда, там на ключевых позициях выступают бразильцы, поэтому украинским футболистам в Шахтере немного не хватает практики. Однако, это игроки высокого уровня.

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В отставку пока меня никто не отправляет. Я сам принимаю решение о своей судьбе в сборной. Если бы я увидел, что не могу больше быть полезным на посту главного тренера, то давно бы ушел", – цитирует главного тренера сборной Турции Zbirna.com.