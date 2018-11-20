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Луческу: Вітаю Україну з виходом до вищого дивізіону Ліги націй

09:42 424 Читать на русском
Луческу: Вітаю Україну з виходом до вищого дивізіону Ліги націй
Андрій Шевченко та Мірча Луческу / Фото з соцмереж

Колишній тренер Шахтаря, а нині наставник збірної Туреччини привітав національну команду України з перемогою в групі Ліги націй.

"Перш за все, вітаю Україну з виходом до вищого дивізіону. Команда це заслужила.

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Я спілкувався з Андрієм Шевченком, ми обоє хочемо дати шанс великій кількості молодих футболістів, адже контрольних матчів тепер мало, доводиться знаходити час для ротації і експериментів", – сказав Луческу в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

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Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
до матчу
8
год
:
22
хв
Туреччина
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Теги
Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна - Туреччина Ліга націй Мірча Луческу Мірча Луческу
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