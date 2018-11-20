Луческу: Вітаю Україну з виходом до вищого дивізіону Ліги націй

Колишній тренер Шахтаря, а нині наставник збірної Туреччини привітав національну команду України з перемогою в групі Ліги націй.

"Перш за все, вітаю Україну з виходом до вищого дивізіону. Команда це заслужила.

Україна – Туреччина: анонс товариського матчу

Я спілкувався з Андрієм Шевченком, ми обоє хочемо дати шанс великій кількості молодих футболістів, адже контрольних матчів тепер мало, доводиться знаходити час для ротації і експериментів", – сказав Луческу в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

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