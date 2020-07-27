Луческу пообещал решить проблемы Динамо и уже имеет план, как понравиться болельщикам киевлян

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу выразил уверенность, что ему удастся вывести клуб из кризиса. Прошлый чемпионат Шахтер выиграл с рекордным отрывом в 23 очка.

"В истории Динамо еще не было такого плохого периода, я исправлю эту негативную картину. Есть много проблем, я буду идти рядом с футболистами и постараюсь решить эти проблемы. Я хочу, чтобы сторонники Динамо были довольны.

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Болельщики смотрят на счет матчей. Если достигать хороших результатов, какие тогда проблемы могут быть с фанатами? Я выиграл много, противостояв их команде во главе Шахтера. Возможно, они сердятся.

Конечно, я буду бороться за успех Динамо. Болельщики всегда аплодируют успеху. Думаю, не должно быть таких вещей, как недовольство футболом, все зависит от результатов. Футбол делает меня молодым. Стремление к победам и достижениям – лучшие моменты игры", – цитирует Луческу aa.com.tr.

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