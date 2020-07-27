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Луческу пообіцяв вирішити проблеми Динамо і вже має план, як сподобатися уболівальникам киян

14:52 - Читать на русском
Луческу пообіцяв вирішити проблеми Динамо і вже має план, як сподобатися уболівальникам киян
Мірча Луческу / фото із відкритих джерел

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу висловив упевненість, що йому вдасться вивести клуб з кризи. Минулий чемпіонат Шахтар виграв з рекордним відривом у 23 очки.

"В історії Динамо ще не було такого поганого періоду, я виправлю цю негативну картину. Є багато проблем, я буду йти поруч із футболістами і постараюся вирішити ці проблеми. Я хочу, щоб прихильники Динамо були задоволені.

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Уболівальники дивляться на рахунок матчів. Якщо досягати хороших результатів, які тоді проблеми можуть бути з фанатами? Я виграв багато, протистоявши їхній команді на чолі Шахтаря. Можливо, вони сердяться.

Звісно, я буду боротися за успіх Динамо. Уболівальники завжди аплодують успіху. Думаю, не повинно бути таких речей, як незадоволення футболом, все залежить від результатів. Футбол робить мене молодим. Прагнення до перемог і досягнень – найкращі моменти гри", – цитує Луческу aa.com.tr.

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Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу
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