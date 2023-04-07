"Прошлым летом меня хотел видеть Фенербахче еще до назначения Жорже Жезуса, но я не желал этого.

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Неважно, что произошло, я ни с кем не договариваюсь. Были обсуждения – когда мы играли с Ренном, то приезжали представители Ниццы, но мне даже в голову не приходило уйти. Здесь в Украине прилагают большие усилия, чтобы продолжить чемпионат.

Это не мой характер, я не мог сделать так, чтобы оставить команду в той ситуации, в которой она была. Если люди здесь (в Динамо, – прим.) решат, что нужны изменения, то я уйду", – цитирует Луческу PrimaSport.

Напомним, Луческу возглавил Динамо летом 2020 года и сразу же выиграл с командой чемпионат и Кубок Украины. В текущем сезоне после 19-ти туров киевляне в турнирной таблице УПЛ идут четвертыми и отстают от лидера – Шахтера – на 7 очков (у "горняков" еще есть игра в запасе). Контракт румына с "бело-синими" действует до 30 июня 2024 года.

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