"Минулого літа мене хотів бачити Фенербахче ще до призначення Жорже Жезуса, але я не бажав цього.

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Неважливо, що сталося, я ні з ким не домовляюся. Були обговорення – коли ми грали з Ренном, то приїжджали представники Ніцци, але мені навіть в голову не приходило піти. Тут в Україні докладають великих зусиль, щоб продовжити чемпіонат.

Це не мій характер, я не міг зробити так, щоб залишити команду в тій ситуації, в якій вона була. Якщо люди тут (в Динамо, – прим.) вирішать, що потрібні зміни, то я піду", – цитує Луческу PrimaSport.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо влітку 2020 року і одразу ж виграв з командою чемпіонат та Кубок України. У поточному сезоні після 19-ти турів кияни у турнірній таблиці УПЛ йдуть четвертими і відстають від лідера – Шахтаря – на 7 очок (у "гірників" ще є гра у запасі). Контракт румуна з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2024 року.

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